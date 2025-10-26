Melissa ta na caminda pa ta e horca mas poderoso cu a dal Jamaica den 35 aña. Ta anticipa cu e tormenta lo yega tera na Jamaica dialuna pa diamars. Melissa ta un impacto directo pa Jamaica, a pidi tur hende pa evalua y bay na lugarnan mas sigur.
Horcan Melissa a fortalese den un tormenta di Categoria 4 ora el a bay nortoost dor di Lama Caribe diadomingo, tumando un meta directo riba Jamaica, segun e ultimo aviso di e Centro Nacional di Horcan (NHC).
Cu awasero torencial durante e proximo dianan, tanto Jamaica como e isla cu ta contene Haiti y Republica Dominicana por ricibi 15 pa 30 inch di awasero.
Algun parti di e peninsula zuid di Haiti y Jamaica por ricibi te cu 40 inch di awacero, probablemente resultando den inundacion repentino catastrofico y cu por pone bida na peliger, y tambe numeroso deslave di tera.