Horcan Maria ta azota Dominica y ta avansa pa Puerto Rico

MIAMI, Florida – Horcan maia, e di dos tormenta mayor cu ta azotando Caribe e luna aki, lo dirigi diamars pa Puerto Rico y US Virgin Islands despues di impacta riba e isla chikito di Dominica, unda el a causa gran destruccion.

E ciclon, un tormenta “extremadamente peligroso”, a bolbe fortalece pa horcan Categoria 5, ora cu e tabata draai riba un 325 kilomester zuidoost di St. Croix, Virgin Islands, cu bientonan maximo sosteni di 260 kilometer pa ora, Centro Nacional di Horcan di Merca a bisa diamars.

Maria a pasa door di Dominica, un pais di 72 ml habitante, dialuna anochi y a provoca un gran destruccion, e prome minister Roosevelt Skerrit, a indica. Cu bientonan maximo sosteni di 250 kilometer pa ora, e tormenta a golpia e isla chikito como un horcan Categoria 5, CNH a indica.

“Bientonan a bula dak di casi tur (cas) di e personanan cu kende mi a papia of tabata tin comunicacion,” Skerrit a bisa. “E cas di mi propio residencia oficial tabata entre e promenan den bula bay,” el a agrega.

Entre e teritorionan Frances den Caribe, Martinique a libra di e mayor impacto di e tormenta pero Guadeloupe a sufri un corte generalisa den comunicacion, loke ta implica cu e por pasa oranan prome di por evalua e dañonan, un funcionario di e organismo Frances di Proteccion Civil a indica diamars.

CNH ta pronostica cu Maria lo keda mantene riba Categoria 4 of 5, aunke su intensidad por fluctua den e proximo 24 pa 48 oranan. E lo sigui avansa noordwest di Caribe y pa diamars anochi of e dia siguiente e lo yega Virgin Islands y Puerto Rico, cu ya a biba e paso di Irma.

Fuente: www.reuters.com