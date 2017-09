Horcan Irma literalmente a chupa awa for di Bahamas

LONG ISLAND, Bahamas – Un meteorologo asocia cu The Washington Post, a menciona cu tin cosnan cu literalmente bo por siña na scol, pero cu nunca lo bo wak den persona. Bo sa cu nan ta pasa teoreticamente, pero chensnan pa mira e fenomeno di tempo di mas extraordinario, ta masha chikito mes.

Esaki ta un di e cosnan cu a pasa – un horcan cu ta fuerte suficiente cu por cambia e forma di un oceano.

Un usuario di Twitter a comparti un video diasabra atardi y e meterologo, Angela Fritz, tabata sa mesora cu hasta ora cu el a wak’e, e no por tabata posibel, pero e tabata absolutamente legitimo.

“Ta increibel awor aki…”, e usuario di Twitter @Kaydi_K a skirbi. “Esaki ta Long Island, Bahamas y e lama a bay!!!”

Basicamente, Horcan Irma ta asina fuerte y su presion ta asina abao, cu e ta chupa e awa for di su alrededor den e centro di e tormenta.

E biento na Long Island na Bahamas ta for di zuidoost pa noordwest riba diasabra. Riba e banda noordwest di e isla, ta manera cu e biento ta supla e awa for di e costa.

Tambe e por ta experenciando e efecto di loke ta wordo yama “the hurricane bulge”. Den e centro di e tormenta, caminda cu tin un presion extremadamente abao, e awa ta bin ariba. Presion abao ta basicamente un mecanismo di chupamento – e ta chupa e aire den dje, y ora e ta realmente abao, e por cambia e forma di e superficie di e oceano. Mientras cu e tormenta ta chupa e awa pa e centro, e ta wordo extrai for di su alrededor. Den cualkier caso, esaki no ta un señal pa un tsunami. E awa lo bin bek Long Island pero e no lo bin bek cu gran forsa. Probablemente e lo bin bek pa diadomingo atardi.

