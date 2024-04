Pa prome biaha na Horacio Oduber Hospital (HOH) a trata spatader haciendo uzo di e tecnica di laser. Esaki tabata posibel danki n’e cooperacion entre ciruhano di Aruba, dr. Yuri Casseres como tambe dr. Lowell Kabnick, un ciruhano vascular renombra di Merca. Un tecnologia ya existente algun aña y awo posibel na HOH danki ne tremendo cooperacion y intencion pa sigui inova y eleva calidad di cuido cu e pashent semper den mente.



Tecnica di laserTin diferente manera pa atende cu spatader, pero e tecnica di laser ta awendia mundialmente e miho opcion. Te cu recien na HOH nos tabata opera e spatader unda e ader afecta ta wordo saca pa medio di dos of mas corta, pero e metodo aki tabata uno hopi invasivo. Pues awo na Aruba tambe por trata spatader sin cu mester pasa door di un operacion cu ta rekeri anestesia. E tratamento di spatader cu laser ta tuma no mas di 45 minuut. E ta sosode den un camber di operacion bou di anestesia local. Ta trata e pashent te na nivel di rudia caminda e dokter ta hinca un catheter y a base di esey ta kima e ader cu ta cera. Di e manera aki no mester ni ranc’e ni tampoco saca e spatader.Menos efecto secundarioE bentaha di e tecnica di laser riba otro tratamiento endovascular ta cu e procedura aki tin menos efecto secundario. Despues di pasa door di e tratamento aki e pashent por move mas lihe. E pashent no mester keda interna den hospital y e por bay cas di biaha despues di e tratamento. Ademas, e cuido despues di e tratamento aki ta encera remedi contra dolor, si acaso sinti esaki y tambe mester bisti mea pa algun dia. Y e pashent por hasi su actividad nan normal despues di e tratamento cu laser.Contento cu e logro akiDr. Casseres, ciruhano antes ya tabata trata e pashentnan na Hulanda cu e tecnica aki di laser pero ela dura basta tempo pa por a logra esaki pa Aruba. A tarda pa logra yega na e aparatonan y atende cu e logistica cu ta encera e procedura aki. Dr. Casseres a expresa di ta masha contento y gradici na Jacco Vroegop y Gregory Croeze, Hunta di directiva di HOH pa por a facilita e proceso aki pa nos pashentnan den un setting policlinico unda e pashent ta drenta y sali e dibiaha despues di e tratamento.

Sin dificultad

Dr. Kabnick, ciruhano vascular, tabata presente pa asisti dr. Casseres durante e proceso. Kabnick ta di pensamento cu ta masha importante pa keda trece tecnologia nobo pa Aruba. Dr. Kabnick mes a inicia cu e tecnica aki na aña 1999 na Merca. Segun dr. Kabnick mes ta splica, a tuma basta aña cu e tecnica aki a logra “catch up” na Merca, pa ta exacto na aña 2005. Danki na un bunita amistad entre dr. Kabnick y dr. Casseres, unda nan a cuminsa papia tocante e tecnologia aki seis luna pasa y awo e ta posibel na Aruba na HOH.

Pashent na palabra

Edward Croes, un di e pashentnan recien opera, a splica cu e tabatin un ader cu a ‘laga bay’ pa motibo di un lesion. Pa hopi tempo Edward tabata bou tratamento di un otro specialista cu no ta aki mas. Na cierto momento el a tuma e decision pa sigui trata e ader. Ey ta caminda cu dr. Casseres a inform’e cu e lo tin un procedura nobo na Aruba y Croes a opta pa warda pa asina ricibi e tratamento cu tecnica di laser aki. Croes a expresa cu durante e operacion e no a sinti nada, djis un poco inconfortabel durante di e laser pero despues di e operacion e tabata di biaha riba pia bek.

Un momento mas den historia di cuido medico na Aruba unda HOH un bes mas ta enfoca riba eleva calidad di cuido y mehora calidad di bida di nos pashentnan. Danki ta bay na Hunta di Directiva pa kere den su profesionalnan y danki na ful e team tras di e gran logro aki pa hospital y comunidad di Aruba paso HOH semper t’ey!