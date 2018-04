Hopi usuario di bus 60 plus no a renoba nan carchi na tempo

E carchinan di bus pa 60 plus a caduca dia 31 maart ultimo. Esey ta trece cun’e cu for di dia 1 april en adelante, e carchiann aki no ta trahando. Y esunnan cu ainda no a renoba nan carchi ta hayanan cu nan no por uza nan carchi ariba bus. Sr. Sannin Daou, di Arubus ta splica.

Oficinanan di Arubus a lanta yen diamars mainta, pasobra cu manera semper cu tur hende ta laga pa renoba nan carchi na ultimo hora. Tabata tin e dianan di fiesta envolvi y esey a pone cu hopi hende no por a renoba nan carchi na tempo. Y esaki a trece cun’e cu nan no por a trece nan carchi ariba bus durante e ultimo dianan.

P’esey ta urgi tur hende pa bin lo mas pronto posibel, bin renoba nan carchi 60 plus (esun berde), pa no hayabo cu ora cu bo ta subi bus, cu e carchi no por wordo uza. Bin cu e passpoort, 15 florin y e carchi bieu. Si tin balans ariba dje, ta pas’e over. Maske cu ta haya 40 trip pornada tur luna, toch tin hende cu ta uze mas y ta pone placa ariba dje. Si tin un balans habri, esaki lo wordo poni ariba e carchi nobo. Bin renoba e carchi mas pronto posibel, pa bo no hayabo ariba bus sin cu por uza e carchi.

Arubus lo ta habri for di mainta non stop te cu 3 or y 30 di atardi. Door cu dianan a pasa y esaki a caduca, tin chens cu e persona pro haya un par di hende prome, dus bin cu tiki pasenshi pero Arubus lo haci lo posibel pa renoba e carchinan mas lihe posibel.

Un biaha mas, Sr. Daou ta ripiti cu esunnan cu a renoba nan carchi prome cu 14 maart, cu si nan no a bin busca e carchi ainda, e carchinan nobo ta cla. Dus e usuario por djis bin busca su carchi numa. E fecha di caduca a sali 2018 enbes di 2019. Tur esakinan ta cla caba y nan por wordo busca na Arubus.

Si e usuario no a busca su carchi ainda, e por bin busk’e numa. Pasa na Arubus pa cambia e carchi. En caso cu e persona 60 plus no por yega e oficina di Arubus, Arubus na su turno ta preparando pa entrega e carchinan aki nan e usuario su cas. Sr. Daou a sigui bisa cu nan sa cu tin hopi trahando, apesar cu nan a purba yama pero e usuario no ta contesta.

Por ultimo, Sr. Daou a bisa, cu nan lo sali bay entrega e carchinan, y den caso cu e usario no kier pa esaki wordo entrega, por fabor yama oficina di Arubus y avisa na unda ta mas facil pa entrega e carchi di bus pa e usuario. Esaki ta pa e carchinan di bus di 60 plus y esunnan cu no a busca nan carchi di bus ainda (cual a caduca dia 14 maart).

