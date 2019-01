Hopi ta companianan cu ta dal nan portanan cera sin cumpli cu trahadonan

Awendia tin hopi compania cu debi na e situacion financiero, cliente ta dal porta cera y ta core cu tur trahado, kedando sin paga nan añanan di servicio, etc., bayendo contra di tur e pasonan cu ley ta prescribi pa kita un trahado. Sr. Hubert Dirksz, di sindicato FTA ta amplia mas ariba esaki.

Esaki ta un fenomeno cu ta tumando luga hopi biaha. Y esun mas recien tabata e trahadonan di Aura Casino, situa na Hotel Barcelo (Ex Americana Hotel). Aki ta wak claramente cu no tabata tin manera di exigi e doñonan pa cumpli cu tur e reglanan di un bon doñonan di trabao. No sa si e companianan aki a paga belasting of no, si nan a paga of si nan a keda debe.

Pero e actitud cu nan tabata tin ta di tuma placa sin cumpli cu nan debernan. Esaki tin no solamente den Casino cu ta tumando luga, pero na hopi otro sector tambe. Empresanan cu, ora yega e momento cu nan mester cumpli pa paga e trahado, sea cesantia of pa dun’e un pakete special pa e bay cas, despues di a traha tanto aña, nan no ta desea di cumpli cu esaki. Esey ta di lamenta.

Pero ta e mesun companianan aki ta nenga di declara nan mes den bancarota, pasobra den bancarota, al menos tin un cesantia cu por haya via SvB, pero den e caso aki ni esun ni e otro. Y e ora ta keda un lucha legal, pa forsa pa e trahadonan haya un trato husto, despues di tanto aña di servicio. Tin casonan asina, pero mas tanto e casonan aki no ta yega sindicato. Si ta haya tende cu nan momento cu e trahadonan ta haya problema, nan ta purba bay na un sindicato y tin caminda cu e problema ta wordo soluciona y otro nan no. Te asina leu, Sr. Hubert Dirksz, di sindicato FTA.

