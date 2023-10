Desde 9 maart 2014 e validez di tur paspoort Hulandes pa personanan mayor di 18 aña a subi di 5 aña pa 10 aña. Pa personanan menor di edad (bou di 18 aña) e validez a keda 5 aña y pues e totalidad di peticionnan aki tur aña ta stabiel, aproxidamente entre 3000 pa 4000 pa aña.

Loke ta trata personanan mayor di 18 aña ta trece cune cu despues di 10 aña lo tin un subida drastico di paspoortnan Hulandes cu lo caduca na aña 2024. E cantidad di peticion lo ta halto y pa es motibo nos ta pidi nos clientenan pa traha nan cita di antemano y no warda e paspoort caduca. Paspoort por dura 2 pa 3 siman pa yega for di Hulanda unda cu e ta traha. Censo no tin ningun influencia riba e periodo di espera pa esaki yega.

Aki bou nos ta pone un analisis di e cifranan desde aña 2023. Pues por wak cu desde aña 2024 lo bira un periodo hopi druk y ta pidi nos clientenan pa tene cuenta cu esaki.

Paspoort di emergencia:

Tene bon na cuenta cu Gabinete di Gobernador ta otorga solamente den casonan di sumo emergencia un paspoort di emergencia. Mester enfatisa cu e rekisitonan pa por bin na remarke pa un paspoort di emergencia ta hopi stricto.