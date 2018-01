Hopi pashent intoxica cu cannabis durante dianan di fiesta

Durante e dianan di fiesta, personal di ambulans tabata basta ocupa, ambulans tabata tin 96 transport pa hospital. Sr. Liberato Hoek ta amplia mas ariba esaki.

Locual cu a resalta mas tabata casonan non- trauma, p.e. Preshon halto, sucu, problema cu sacamento. Esey ta esunnan cu mas a resalta durante e dianan di fiesta.

Tambe tabata tin casonan enberdad, unda cu ambulans ta keda yama pa casonan cu no ta di emergencia. Ta trata di casonan di intoxicacion, intoxicacion di cannabis. Den casonan asina, e personal di ambulans tin su protocol pa atende cu e casonan asina. Esaki ta algo normal, pero solamente den pasado e no tabata bin dilanti hopi den periodo di December, ya cu mas tanto ta alcohol.

Sr. Hoek a splica cu intoxicacion di cannabis no necesariamente ta bin dilanti cerca personanan cu ta humando esaki pa añananan largo of un persona cu apenas a cuminsa huma cannabis. Bo no sa kico ora e ta haci e persona malo. Solamente si bo ta bruha e alcohol cu cannabis, e por tin su efectonan. Esaki ta pasa mas biaha, pero no mas cu e no ta pasa mucho den December, ya cu esaki ta mas tanto luna di alcohol.

Por ultimo, Sr. Hoek, a bisa cu e personal di ambulans tabata tin basta melding, pero toch e dianan di fiesta a bay trankilo, y e heridonan door di accidente ta mas o menos mescos cu aña pasa.

Comportacion di e publico ta keda hunga un rol, mescla cu alcohol. Si mira cu for di 31 caba nan a haya nan mes cu un paar di accidente, unda cu alcohol ta hunga un rol. Y pa loke ta e periodo di Carnaval, e ta bay ta un periodo basta cortico. Door di esaki e actividadnan di carnaval ta bay ta hopi riba otro, caminda cu practicamente tur weekend lo bay tin un of otro actividad, pa cual e Cuerpo di Ambulans ta prepara pa esaki tambe, segun Sr. Liberato Hoek.