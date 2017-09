Hopi mucha di St. Maarten sigui nan estudio riba un di e islanan ABC

Hopi famia a cuminsa busca informacion pa trece nan famia y specialmente nos muchanan pa sigi school te ora sint maarten para back riba su pia. Sra. Josette Daal ta amplia mas ariba esaki.

Segun Sra. Daal, SKOA no ta na altura di esaki. pero ta algo logico cu algun mayor tin problema, mirando e problema cu tin na St. Maarten. ta bay tarda un rato prome cu scolnan habri pa nan sigui nan estudio riba e islanan ABC, cerca nan famianan.

Aunke Aruba no ta prepara, no sa ta di cuanto mucha por trata. tabata tin algun famia cu a bin busca informacion, cu si nan sobrina (o) bin for di St. maarten, ki posibilidad tin pa ubicanan den e scolnan di SKOA. lo mester haci un estudio pa wak con ta bay handle cu esaki. na St. Maarten, mayoria enseñansa ta na Ingles, mientras cu na Aruba e ta na Hulandes y Papiamento.

Un mucha tin derecho ariba enseñansa y nan mester di nan passpoort Hulandes, cual lo por ta un rekisito cu SKOA lo pone, ya cu nan ta bin for di St. Maarten. Pa locual ta espacio, Sra. Daal a splica cu tin algun scol cu ta basta yen y tin algun scol den barionan cu por ubica e muchanan. Ta depende unda e famia kier ubica e mucha.

Por ofrece e mucha enseñansa, pero kisas no den e bario di preferencia di e mayor. E mayor of e familiar mester ta flexibel encuanto e posibilidad di cupo. Famianan mester compronde y sea flexibel over di e ubicacion di e muchanan, segun Sra. Josette Daal, directora di SKOA.