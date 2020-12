Hopi mahos bista pa Aruba: Turista a topa cu cantidad di sushi benta na Vaderpiet

Kevin Peterson, hoofd van dienst na Bureau City Inspector a bay atende cu un situacion hopi fastioso na Vader Piet na unda un cantidad di sushi a wordo laga atras net pazuid di e Windmolen. “Esaki a yega na nos oido via Facebook, for di un turista, y e no tabata mucho contento cu loke el a wak anto esey a ranca mi atencion pa bin akinan pa pueblo wordo conscientisa pa stop di haci e sorto di cosnan aki pasobra e no ta bunita pa Aruba,” sr. Peterson ta expresa.

Ora bo tin sushi na cas of mester tira cosnan afo y bo no por haci e na dump, ta haci peticion pa yama Serlimar of City Inspector pa bo wordo guia riba con bo ta deshaci di bo sushi. Pero no ta asina cu mester yega dump sushi na unda cu ta. “E area aki no ta conoci pa tira sushi,” segun sr. Peterson. “E no ta bunita pasobra turista ta pasa akinan diariamente y dia pa dia nos ta hayando mas turista cu Dios gracia nan ta biniendo bek, y pa nan haya nan cu e sorto di cosnan aki no ta bon.” A topa cu diferente sushi di cas, television, paña, cups, diferente cosnan cu Serlimar of Ecotech mes por recohe na bo cas dus no tin sentido pa benta esakinan den naturalesa asina.

Ora cu mira algo asina, mester saca potret di e number di auto of yama 100 cu ta central di Polis pa tuma e caso over. “Nos ta controla aki tras pero esaki no ta wordo uza hopi pa tira sushi, awor nos lo haci mas control mirando loke a caba di pasa.” Awe mainta mes un ploeg di Serlimar a yega y haci henter e area limpi durante cu nos tabata conduci e entrevista cu City Inspector na sitio.

Comments

comments