Hopi luga di cuminda tin problema cu higiena

Departamento di Salubirdad Publico ta sigui controla pero toch ta keda constata e mesun tipo di localidadnan, unda cu ta haya cosnan no higienico. Sra. Yvette Geerman, di Departamento di Higiena, cu e relato.

Pa varios aña caba a bin ta ripiti, cual ta e desperdicio di bestia. Esey ta loke nan ta keda constata y esey ta di lamenta. Pero nan ta keda haci nan control, momentonan cu cosnan no ta bon, nan ta tuma nan sancion manera mester wordo tuma. Tambe ta keda duna informacion, pa keda pone atencion, pa e pueblo sea alerta. Sea critico tambe. Momento cu e persona ta constata cu e luga no ta bon, ta su derecho di reclama e localidad. Ta su derecho di bin duna keho na Departamento di Salubridad Publico.

E consumidor mester ta critico, pero como departamento di Salubridad Publico mester proteha e pueblo. Localidadnan di cuminda, no ta bay pa si e luga ta sushi so, pero e forma con e cuminda ta wordo warda. Temperatura mester wordo warda na e forma corecto. No tarda pa cuminda pafo di e temperatura, den e zona di 5 cu 60 grado, mas chens tin cu e cuminda ta bay malo. Evita contaminacion, evita di cumpra cuminda di menos calidad.

Mester corda cu cuminda no ta algo cu por haci wega cun’e. Intoxicacion di cuminda por sosode. Mundialmente, miyones di hende ta wordo intoxica cu cuminda y no por descarta cu e ta sosode na Aruba. Di e miyones di hende cu ta wordo intoxica cu cuminda, hopi di nan ta fayece tambe.

Na Aruba ainda no a tende di un caso asina aki, pero e ta sosode. Tin investigacion cu a tuma luga na Hulanda, unda cu un Centro Medico cu ta haci investigaicon a constata cu persona cu a wordo intoxica cu cuminda, p.e. Salmonella, nan tin e risico di tres biaha mas lihe, di bin na cancer na tripa. Esaki ta algo cu mester keda atencion na dje.

P’esey Departamento di Salubridad Publico ta keda pone control, paso e ta un risico. Fuera cu tin hende cu ta bira malo, cual no ta algo leuk, pero e tin consecuencia grave. Departamento di Salubridad Publico kier pone atencion na dje. Personanan cu ta bira malo, sea asina bon di entrega un keho mas lihe posibel. Of bay bo dokter di cas of SEH, asina ey, Departamento di Salubirdad Publico por haya e melding y asina por haci e investigacion, pa wak unda por bay robes.

Tin hopi factor cu ta influencia, pakico un cuminda por ta malo. E por ta door di e proceso, e higiena, e temperatura. Tur eseynan si por haya sa, por wordo drecha unda cosnan a bay fout.

Segun Sra. Geerman, lugarnan cu haci control, ta constata e mesun tipo di cosnan. Tin cierto luganan. TIn hopi cos ta hunga un rol. E ta keda responsabilidad di e doño di e establecimento. E ta responsabildad di e doño pa entrega cuminda di calidad. E consumidor tambe mester ta critico. Unda ta cumpra e producto, y cerca ken ta cumpra e producto.

Te asina leu, Sra. Yvette Geerman, di e departamento di Higiena, di Departamento di Salubridad Publico.

