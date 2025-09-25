Ultimo tempo por tuma nota varios persona ta keha riba e smaak di e kipashi di bright cu ta yega na supermercadonan pa bende tin un smaak desagradabel, tin hende ta keha cu e ta smaak plastic y te hasta kimico. Posiblemente ta loke e “chinesnan” ta mop den nan lugar y e kimico aki ta trek bay ne pan. Hopi ta keha supermercado e.o na Bushiri grand ocean y tin mas caminda tin kehonan. Ta pidi e supermercadonan pone e pan un caminda cu e holor di loke boso ta usa ta leu di e pannan, of asina propaganda no paga cumpre na Bright pa wak si asina ta sinti cu e sabor ta otro.