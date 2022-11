Recientemente Parlamento di Aruba a aproba e vestigingsbeleid nobo, esta e maneho pa establece un negoshi. For di hopi aña esaki tabata un di e keho principal, asina conoci como “red-tape” den forma di habri negoshi. E cambio di maneho nobo ta considera uno hopi mas simpel y cu menos restriccion, y tambe mas accesibel pa hendenan residente y non-residente.

Departamento di Asuntonan Economico, a traves di su unidad di IDEA, a organisa un workshop cu ta enfoca riba e cambionan principal di e vestigingsbeleid, y tambe lo toca tema general di habri un negoshi. IDEA ya ta conoci pa asisti personanan cu kier habri nan negoshi via curso y otro metodo, y tambe empresarionan existente.

Minister Geoffrey Wever tabata t’ey presente y a hiba palabra na e inicio di e workshop, cual a cuminsa diabierna 18 di november. A elabora riba e vision economico di minister, y con e mehoracion – of simplificacion – di e vestigingsbeleid ta cuadra cu esaki. Maneho di habri negoshi nobo ta enfoca primordialmente riba desaroyo den centronan di ciudad, y tambe riba negoshi cu ta bende servicio of producto, of cu ta opera den un forma cu ta considera sostenibel.

E mandatario a splica cu ta trahando te ainda pa sigui trece mehoracion. For di comercio te ainda tin “bottlenecks”, pero e intencion ta pa keda dialoga hunto cu comercio pa asina tiki tiki trece cambio structural na e forma y habri, y opera negoshi na Aruba.