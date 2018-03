Hopi interes pa control riba Dia di Riñon

Dia Internacional di Riñon ta wordo celebra tur aña ariba e di dos diahuebs di luna di Maart, pa cual e aña aki, 2018, a cay ariba 8 Maart. Sra. Glenda Kelly, di Imsan, ta splica di e meta di e fecha aki.

Diahuebs, 8 Maart 2018, en conexion cu esaki Imsan a tene un dia di control, y mester bisa cu e asistencia e mainta aki tabata hopi grandi, pa check nan peso y nan presion. Tur aña e interes ta grandi, na 2017, e tabata 125 persona cu a bin controla, y tin aña nan sa yega te cu 200 persona cu ta asisti.

Aruba tin un poblacion di dialyse hopi halto na Aruba y esey ta un preocupacion di cada dia, cu e grupo ta birando mas grandi. Y nan kier toch haci un banda, pa conscientisa e hendenan pa cuida nan curpa, bay dokter y haci nan checkeo, asina preveni di bin na dialyse.

Sra. Kelly ta sigui bisa cu entre Hospital y Imsan hunto nan tin, mas o menos un 200 caso di personanan cu ta dialyse. Tanto den hemodialyse como pretinel, cu ta esun cu ta wordo haci na bariga. E grupo ta grandi. Tambe tin e grupo di pre- dialyse, cu ta esunnan cu ta riba control, esunnan cu ta bou 15 of 10, cu ta bin na dialyse. Di un ora pa otro por haya for di un te cu 5 pashent, cual ta bay bira un problema grandi.

Mester bisa cu 200 caso ta sigur un preocupacion grandi den comunidad, pa cual Sra. Kelly a splica cu nan ta bezig ta purba di educa e hendenan, e parti di healthy lifestyle. E ta keda un issue, e parti di comemento y e parti di movimento. Y e parti tambe cu ta importante cu ta diabetico of un pashent di presion, bo tin cu sigui e consehonan di e dokter di cas, of di e specialista. Esey ta keda un problema grandi. Keda mantene bo mes na e consehonan di e dokter cu ta duna guia, e dietista cu ta duna guia, pa por hiba un bida saludabel. E parti di diabetico, hopi biaha ta e sucu ta haci daño. Presion ta haci daño na e adernan. Unabes cu e ta daña e no por wordo drecha mas. Esey ta e parti cu e persona mester tene cuenta cun’e, segun Sra. Glenda Kelly, di Imsan.

