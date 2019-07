Hopi inkietud bou di maestronan despues di a ricibi carta di minister di Enseñansa

Relaciona cu’n carta cu e Minister di Enseñansa a manda pa e directiva di scolnan, tocante oranan extra, Sra. Josephina Albertus, Presidente di SIMAR a duna di conoce cu diabierna ultimo, dia 26 di Juli, e carta cu Minister di Enseñanza a manda pa e directiva di scolnan, a wordo manda door di miembronan di Simar pa e directiva di Simar.

Basa ariba esaki, SIMAR a tuma contacto cu Minister Lampe y asina a haya un afspraak pa por a dialoga ariba e carta tocante oranan extra ya cu SIMAR tabata kier mas claridad ariba esaki.

Sra. Josephina Albertus a sigui bisa cu SIMAR ta salbaguardia e derecho di su miembronan y di e docentenan aki na Aruba. Y ta p’esey nan tabata kier tin mas claridad ariba e asunto aki,.

Tambe Sra. Albertus a bisa cu e carta ta menciona 5 diferente topico. E prome topico ta papia di ‘Lesuur’ unda ta wordo scirbi cu un scol ta wordo subsidia placa pa su docentenan, pero e ta depende di e cantidad di alumnonan cu tin.

Minister a splica cu den ley di Aruba ta stipula cu pa cada 30 mucha tin cu haya un subsidio. Pero door cu den practica ta mustra cu e no ta asina, e ta mucho hopi, nan a bahe pa 28 mucha, a bisa.

E di dos topico den e carta tabata ‘Taakuur’ pasobra eynan ta scirbi cu un maximo di 32 ora. Di e 32 ora e docente por tin 4 ‘taakuur’ so. Den practica, a indica, pa por duna calidad den enseñanza, cierto ‘taakuur’ no por keda solamente na 4. E minister a indica cu cada caso, cada ‘taakuur’ ta wordo evalua y eynan lo bay wak kico por haci y si e ‘taakuur’ no por baha of pa wak si ta parti’e cu un otro docente.

E di tres topico ta ‘overuuren’. E carta ta bisa cu tur ora extra di docente ta bay wordo para. Segun Albertus, un docente no ta traha ‘overtime’. “Eigenlijk, un docente no ta traha overtime, pasobra ora bo traha overtime bo ta wordo paga 150, 200 porciento. Un docente ta traha djis extra ora y pa e extra oranan cu e ta traha e ta haya su 100% paga. Dus e no ta ‘overuur’, a remarca.

Minister Lampe ta di opinion cu ora un docente pasa e 40 ora, cu eseynan lo bira ‘losseuur’. Un docente por haya un maximo di 36 ora y si e tin di bay di 36 pa 40 ora tin cu pidi permiso na minister, Albertus a señala.

Tempo di ex Minister Dowers nan a bah’e di 40 pa 36 ora, a agrega.

E parti cu e docentenan lo bay atras den nan salario, nan a clarifica esey den e reunion. E mandatario a laga sa cu no. Te cu 40 ora lo wordo paga gewoon full e aña.

Pa loke ta e ‘losseuuren’ esaki ta bin, segun Lampe a duna di conoce. Ora cu un docente pasa su 40 ora, e ora esey ta bira ‘losseuuren’, ‘no work, no pay’. Pero tambe tin e parti di losseuur ora di traha 32 ora mainta como docente y ta traha atardi y anochi, oranan cu si lo wordo tuma como ‘losseuuren’.

E ultimo topico tabata relaciona cu e ‘niet gebonden vakantiedagen’ cu no lo wordo paga mas. E ora e minister a splica cu scol mester honra ora ta pidi e dianan aki y si algo pasa cu no por, e ora mester keda pidi y mester otorga nan. Tin cu tuma nan prome of despues cu vakantie y den e aña escolar siguiente, Josephina Albertus a bisa.

