Hopi hende rabia cu a paga sumanan di 5 y 7 mil Florin y nan mester a keda pafo di concierto

Social Medianan tabata yen yen di comentarionan pisa y hasta menasante pa loke un persona bon conoci den mundo di farandula na Aruba y un figura di Carnaval lo mester a haci. Nos no mester menciona nomber mas pasobra tur hende sa bon bon caba kende e persona aki ta. Si nos mester bisa cu e hecho cu a wordo haci ta cu diferente persona cu a saca bon sumanan di placa pa bay sinta na un mesa den seccion di VIP pa e concierto di Marco Antonio Solis a haya cara abao serca e persona aki y mester a keda afo di e concierto. Ta wordo bisa di sumanan di 5 mil pa 7 mil florin cu personanan a paga p’asina tin un mesa den seccion VIP pero cu no a ricibi nan respectivo carchi pa drenta y presencia e concierto aki cu for di lunanan atras caba a keda propaganda. Nos no mester menciona kico a sosode ya cu e persona cu lo a tuma placa di hende y sin duna carchi di entrada no a sali afor bisa kico realmente a sosode mientras cu ta hopi speculacion tin rond di kico a pasa. Si nos ta kere cu ta na su lugar pa e persona aki duna cara y nos a compronde cu algun persona lo a haya cierto suma di placa bek for di e persona aki pero e mal hecho y e sentimento amargo cu nan a keda cune sigur no lo bay apesar cu toch a logra goza di e concierto pero mester a saca placa extra pa toch ta paden. Si ta keda un mal hecho cu hopi hende a keda perhudica y principalmente algun persona di edad, kendenan a haya regalo di nan famianan pa wak e concierto aki, no por a wak Marco Antonio Solis na Aruba. Di tur e splicacionnan cu nos a tende di dje, hopi cos no ta cuadra y ta mustra cu falta un splicacion mucho mas mihor di kico a sosode y principalmente kico ta byi pasa awo cu e placa cu a keda perdi aki. Si ta un hecho cu hopi hende a keda disgusta y lo mester bin un splicacion amplio di e persona encuestion di kico realmente a sosode p’asina tur hende cu a keda perhudica por sa kico a sosode y con nan lo por recupera nan placa bek pasobra ora tende di sumanan manera 5 y 7 mil Florin pa mesa, no ta wega. Pero di otro banda, ban ta sincero tambe pa cumpra un carchi di entrada pa e suma di 700 florin pa sinta na un mes VIP y wak un concierto, tambe ta algo increibel e prijs aki. Anto nos kier keha cu prijs di sorsaca, awacati etc. ta extramadamente halto den supermercado????

