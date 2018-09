Hopi hende disgusta con balanan di futbol den caha di AVB a keda destrui

Riba red social diamars mainta a sali algun potret di cahanan di futbol cu a keda destrui y ta riba dump na parkietenbos benta. Riba e caha tin e label di AVB y e balanan ta den bon condicion. Esaki a cay den mal tera cerca e comunidad. Hopi ta cuestiona cu si AVB no tin placa sikiera pa paga pa saca e placanan.

Nos redaccion a yama oficina di AVB y e hefe mes no ta na Aruba y a haya contesta di e personalnan cu a keda na oficina y ta duna di conoce cu si nan tabata sa cu douanne lo destrui e balanan lo a sacanan pa duna instancianan. Pero esaki no ta bay asina, pasobra nos a aserca Douanne y e version ta full otro. E cahanan di bala a keda di bestel pero a keda na un deposito pero nunca e invoerrecht a keda paga y douanne a sigui e proceso di ley y bay over cu ora un producto cu tin basta tempo cu e doño no a haci caso di dje y no a paga e invoerrecht lo bay over na e proceso di destruccion di esaki pero esaki ta cana su caminda.

E pregunta di hopi ta kico AVB ta haci cu e mas cu 1 miyon cu e ta haya di organisacion di afo? pasobra di a wak un rapport cu a keda publica di AVB algun aña pasa mas cu 300.000 florin a keda paga na marketing na un compania cu ta haci esaki pero e pregunta ta unda e propagandanan pa futbol a bay e tempo ey??? den cua media, pasobra awor aki tin websitenan cu ta promociona futbol di Aruba y nan no ta hayando jun danki ni propaganda ora di eventonan di futbol for di AVB. E ora ey bestuur di AVB cu ki midi nan ta? A haya un suma di organisacion den exterior pa pone hendenan den servicio pero segun extra oficial ta poco hende tin den servicio.

Ta di lamenta si cu no tabata tin e placa pa paga invoerrecht pa saca e cahanan di placa, maske cu algun miembro di AVB kier bisa den chat group y na telefoon cu ta balanan cu nan ta sigur cu lo ta bieu no di awo 1 pa 2 aña pero mas y cu nan ta lamenta cu douanne a laga kibranan, pero e balanan aki por a keda reparti pa scolnan pa muchanan haci deporte. Pero e fout segun nos fuente den Douanne ta informa ta e pago di invoerrecht no a keda paga, pero si AVB tin placa pa e fin di siman ki haci un biahe cu miembronan y e compania di mercadeo cu a djodjo di placa di deporte sin promociona. Durante oranan nos dilanti, nos lo publica e banda di Douanne.

