Despues di varios peticion Diasabra 12 Augustus, 2023 Fast Tracks a reactiva su pista riba e caminda pa Palo Marga pa un careda di 40 gram stock unda un total di 137 team a inscribi y 548 auto a participa. Caredanan a cambia basta compara cu 25 aña pasa ora nos a core nos ultimo evento. Na final di e anochi e resultando a keda como lo siguiente;

1st “Edu” di Papaya Racing Team

2nd “No Mercy” di Gilbert Raven

3rd “Hao” di Greg Oehlers

Na e dream team cu a make this project possible den solamente 1 siman Juean Franken y famia, Ras Randy y famia como tambe Eduardo Willems masha masha DANKI! Na Markkeys Maduro y su jiunan masha danki pa e push y yudansa. Na Nekla Willems, Ras Marcia

, Melany Kock y Gavin Henriquez great job guys. Na mi mayornan Chela Geerman y Faustino Geerman danki pa permiti nos drenta e cura di cas un biaha mas pa haci algo cu nos gusta. And last but not least na mi casa Imelda Geerman-Willems y specialmente mi jiu Jadon Willems cu ta esun cu mester bai take this to the next level, danki y we are ready pa e next one! Y na tur esnan cu a participa, boso tabata simplemente awesome, keda pendiente for the next evento “pariba!” Asina Patrick Geerman a informa.

Simplemente “We make things happen!”