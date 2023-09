Diahuebs pa 12:49 merdia varios area cu ta rond di Vader Piet, San Nicolas, bin abou, Pos Chikito, esnan rond di Parke Arikok y Santa Cruz te cu Sero Pita pa Babijn a scucha un explocion. Esnan cu a sinti esaki mas duro te cu nan cas a sacudi tabata Santa Cruz y esnan rond di Vader Piet.

Tabata personalnan di Marina cu a bin for di exterior cu ta experto den handgranat cu acuerdo cu Polis door di algun handgranat cu a keda recogi riba caya y tur a keda rementa diahuebs merdia ta papia di basta, y varios municionnan y no por sigui wardanan evita cu nan rementa den futuro y bira algo pio unda nan ta wardanan riba nos isla ( di cual nos no lo menciona e localidad ).

Di e seis cu a keda rementa uno sigur a keda scucha basta duro mes y sacudi varios cas rond y e dos tambe a keda scucha masha poco. E informe aki a keda confirma pa personal di Marina Hulandes cu masnoticia a contacta pa e informacion.

Hopi hende a kere tabata un temblor pero tabata mas bien e explocion di e granatnan cu a keda rementa.