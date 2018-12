Hopi hende a probecha di e campaña di benta sushi afo

Un accion a tuma lugar caminda cu a hiba entre 70 pa 75 container grandi di Serlimar dump. E campaña tawata uno exitoso. Por nota cu fin di aña hopi hende ta haci den cura limpi of ta tira sushi afo. Hopi biaha e sushi ta wordo acumula durante aña si. Pa es motibo lo ta un bon iniciativa pa bin cu mas campaña semilar durante aña y no fin di aña so. Sr. Peterson lo kier bin no solamente un sino 2 of 3 bez pa aña cu tipo di accion di piki sushi rond Aruba. Esaki ta un acuerdo di Minister concerni y Director di Serlimar conhuntamente cu Director di City Inspector.

Mester menciona cu aunke e cooperacion cu Serlimar ta hopi bon no tin suficiente mashin of tin mashin daña. Un posibilidad lo ta pa pidi cooperacion di DOW. Pueblo mester ta mas conciente tambe cu tin ley y regla tocante acumula y tira sushi afo paso por haya boet si no cumpli cu esaki. Sr. Peterson ta di opinion cu pa basta aña caba a duna aviso tocante acumula y tiramento di sushi afo, a bira tempo pa duna boet na esnan cu no ta mantene nan mes na regla. Comienso di 2019 City Inspector lo cuminsa cu un curso di Buitengewoon Agent pa e City Inspector pa asina cuminsa bai over na duna boet.

