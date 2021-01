Hopi famia den necesidad ta preocupa riba con largo lo ricibi ayudo

Gianaika van der Biezen, directora na Fundacion pa nos Comunidad ta conta nos cu 2020 tabata tin retonan grandi pa e fundacion mirando cu nan a haya hopi inscripcion y aplicacion pa paketenan di cuminda, esaki manera nos a raporta algun luna pasa a aumenta basta durante e pandemia.

Cada luna tabata tin diferente sumanan cu a wordo entrega, e peak mas halto tabata den October 2020 unda nan a entrega 5,300 pakete. Esaki ta varia mirando cu tin biaha nan a haya trabao of ta pendiente riba algun documentacion, dus semper mester purba re evalua cada cliente dus cada luna tin diferente cifra.

Pa 2021, tur hende ta spera un aña mas positivo, y como fundacion kier pensa mas positivo pero tog tin e realidad unda por mira por ehempel casinonan cu ta cerando nan portanan, mas compania ta reduciendo orarionan y cosnan asina ta preocupante. “Nos clientenan ta puntra nos con largo ta bay keda haya ayudo mirando cu hopi di nan ta purbando pero no ta hayando trabao, e preocupacionnan t’ey, nan ta puntra nos tur luna.”

E fundacion no por sigura yudansa pasobra nan mes no por sigura te con leu e fondonan ta, actualmente nan ta wardando riba palabracionnan pero no tin fondo pa por sigui actualmente pa un periodo mas largo of continuo. E fundacion ta agradecido na tur compania y boluntario cu semper a sa di duna un man pa sigui yuda e fundacion den kico cu nan por pa asina yuda haci e fundacion sigui cu nan trabaonan y bira mas fuerte.

