Hopi famia den necesidad a tuma contacto cu Fundacion pa Nos Muchanan durante pandemia

Fundacion pa Nos Muchanan a cuminsa haya hopi mensahe riba rednan social for di famianan den necesidad desde e inicio di e pandemia. Hopi famia tabata yama cu e necesidad di alimentacion, e fundacion ta haya nan mes ta referi na nan na Fundacion pa Nos Comunidad of Cruz Cora Aruba.

Durante e prome temporada di e pandemia tabata tin hopi organisacion cu a yuda den esaki. Awor ainda cu e pandemia andando, tin famianan cu no tin trabao ainda y no tin recurso pa pone cuminda riba mesa, p’esey e fundacion ta hay’e hopi importante pa bini cu algo special pa temporada di Pasco pa yuda famianan den necesidad.

“Nos ta hopi contento cu e reaccion cu nos a haya for di comunidad di Aruba, cu e tabata asina positivo anto asina hopi hende a accepta e challenge”, segun Felishah Ponson, Pedagogische Consulent na Fundacion pa Nos. E fundacion aki ta concentra na duna conseho y guiansa na mayornan of cualkier educador cu ta trata cu muchanan entre 0 pa 12 aña. Si mester di conseho, guiansa, informacion tocante desaroyo di bo yiu por semper tuma contacto cu nan via 583 4247 of 588 0856, por manda mensahe riba Facebook Messenger tambe di e fundacion pa cualkier informacion.

15 Dia di Gratitud pa famianan den necesidad

Cumisando 1 di December te cu 15 di December, e idea ta pa traha un caha di gratitud na unda tur dia ta pone un diferente articulo. Tin un lista traha di diferente articulo cu por haci donacion di dje pero ta keda na cada famia y persona pa pone loke ta den nan curason riba e caha. Pa evita aglomeracion, e intencion ta pa haci esaki na bo cas cu bo famia, boso por entrega esaki na un otro famia den necesidad cu boso conoce. En caso cu no conoce uno, por entrega e paki na e fundacion preferiblemente prome cu 15 di December pa asina nan por regla tur e detayes, y e fundacion lo percura pa entrega esaki na un famia den necesidad.



Cosnan cu bo por trece ta productonan cu por ehempel no ta daña hopi lihe, bo ta traha un makuto cu cosnan cu loke abo ta kere hende mester y cosnan cu por rindi hopi tambe por ehempel hariña pan, oatmeal, lechi di polvo, pasta, etc.

Comments

comments