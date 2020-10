Hopi empresa ainda ta exigi demasiado pa tuma hende pa trabao

Algo cu ta keda bini dilanti por ehempel ta hobennan cu a netamente caba nan estudio y ta buscando trabao, nan ta haya dificultdad pa haya trabao pasobra e companianan ta exigi muchu cos manera experiencia di tanto aña y un cantidad di otro rekesito. Otronan ta keha tambe por ehempel cu si no tin ‘connections’ bo no ta haya trabao asina facil. A puntra DPL si nan tin atencion riba esaki y segun sr. Lionel Croes, Marketing Manager na DPL ta bisa cu nan ta na altura di tur e inkietudnan aki.

“Esey tambe ta e meta di DPL unda cu nos ta trahando hunto cu doñonan di trabao”, segun sr. Croes.

Hopi biaha sa bin dilanti cu tin un doño di trabao tin mester por ehempel un carpinte anto ta exigi un diploma di HAVO, cual segun DPL esey no ta cuadra cu e peticion. Un carpinte no tin mester un HAVO diploma pa eherce e funcion aki anto tipo di cosnan aki ta pasando, DPL su funcionarionan profesional ta atende esaki debidamente segun sr. Croes y kier trece tambe conscientisacion.

“Hopi biaha DPL so no por haci tur cos, nos ta depende hopi biaha di nos comunidad tambe pa trece informacion y haci denuncia”, segun sr. Croes. Si bo ta mira cu na bo tabao por ehempel tin cosnan ilegal tumando luga, ta importante pa denuncia. DPL no por ta tur caminda pareu, nan por scucha y haya keho y por atende cu nan. Den pasado, DPL hunto cu minister di Enseñansa ta purba trece e informacionnan pa wak unda e demanda ta. P’esey tambe e parti di educacion ta bini dilanti manera den e parti di EPB, tin cu bay bek riba e parti di ofishi. Tin un demanda hopi grandi ey’fo y ta mirando cu ta haci falta den cierto funcionnan aki, y hopi biaha companianan mirando cu nan no por haya hende pa eherce e funcion aki, nan ta busca hende afo. Gobierno of DPL no por stroba e proceso pasobra no ta haya persona capacita pa cumpli cu e demanda of necesidad di dunado di trabao. E plan di re introduccion di Arbeidsmarkt Registratie entrante November 2020 atrobe, ta yuda DPL proyecta pa e aña venidero pa nan por wak unda tin scarsedad, y pa por promove y mustra hobennan unda cu tin oportunidad.

