Diabierna den Renaissance Convention Center, a tuma luga e bidding pa loke ta trata ‘Walk Waste Management’. Minister encarga cu Medio Ambiente, Sr. Otmar Oduber a splica cu no por sigui ignora e realidad mas. Parternan internacional ta na altura di e situacion pa loke ta e retonan cu gobierno tin pa loke ta maneho di desperdicio na Aruba. E mandatario ta amplia mas ariba esaki.

Sr. Oduber a sigui bisa cu e organisacion PAHO a raporta cu e landfill di Parkietenbos ya pa hopi tempo caba a surpasa su capacidad y esaki ta forma un peliger grandi pa salud y bienestar di nos ciudadanonan. Y cu mester busca un solucion pa esaki, urgente. Pa cu esaki pa mas di un aña, un comision a wordo institui, cu tur expertonan di Aruba, stakeholdernan, NGO’s, GO’s, tur a wordo consulta y tambe tabata tin expertonan di afo cu a conduci na un RFO (Request For Information) pa loke ta e ‘Walk Waste Management’. Casi 25 compania a participa na esaki. A base di esey, expertonan a duna conseho na gobierno. Y a tuma decisionnan pa e pasonan cu kier yega na dje pa e destaho publico pa atende e problematica di sushi.

No ta djis haci negoshi manera ta custuma di haci. Mester haci cosnan diferente, y e momento di haci cosnan diferente ta awo. E dump ta representa un peliger enorme pa salud di hende. Pa e aspecto toxico cu e tin den dje. Departamentonan Internacional, local ta mustra cu no por sigui den e direccion ey. No ta un opcion, pero un deber. A base di tur e informacionnan ey, tin un proceso di un destaho publico cu a inicia, cu prensa acerca, cu no ta un custumber, pero netamente pa tin e transparencia necesario.

Por mira cu despues di un RFI cu tabata tin 25 compania, y awe tin un RFP e proceso ta cuminsa cu 27 compania cu a inscribi, di tur parti di mundo. No tur tabata presente, ya cu e tabata un opcion, ya cu tur informacion, nan a ricibi’e caba. Pero toch un 10 pa 15 di e companianan tabata presente. E ta mustra un interes general grandi. E mandatario a duna elogio na e departamentonan di gobierno y tur instancianan, manera WEB, TNO.

Aworaki ta un proceso cu ta inicia. Diabierna tabata e prome dia cu preguntanan por wordo haci. Manera a wordo treci dilanti, tin 3 siman pa haci pregunta, pa prepara e ofertanan y dia 12 di april ta e fecha definitivo pa tur e ofertanan ta aden. Despues di esey lo bin un periodo di evaluacion pa tur e ofertanan y na juni of juli lo tuma un decision ariba ofertanan ricibi, pa despues cuminsa negocia cu e compania en cuestion, segun e mandatario di Medio Ambiente a bisa.

