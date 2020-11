Hopi comerciante chikito ta haciendo uzo di Kleine Ondernemersregeling [KOR]

KOR ta un facilidad di impuesto specialmente pa yuda e comerciante chikito pa nan no tin obligacion di paga BBO, a base di e areglo den ley aki. “Basta cliente ta haci uzo di dje, comerciantenan chikito cu por ehempel ta bende pastechi of bende batido parti mainta, dus no ta negoshinan grandi. Tog pa duna nan e paz mental y facilidad cu nan no mester di paga BBO tur luna nan ta haci uzo di e areglo aki”, segun Meverly Romano, vocero di Departamento di Impuesto. Por haci peticion Online pa esaki riba website di DIMP, bao tab di Digitale Formulieren, bay na Verzoek Kleineondernemersregeling y bo ta yena un formulario electronico, upload documentonan cu ta wordo pidi manera jaarrekening di aña pasa, calculacion di kico ta spera di omzet, copia di comprobante di registro na Camara di Comercio.

Ta importante pa tur comerciante chikito sa cu nan tin e posibilidad pa aplica pa KOR y ley ta bisa si cu e peticion no mag drenta mas laat cu 1 di October. Clientenan cu kier haci peticion pa KOR pa 2021 no ta posibel pa haci esaki mas, pero si e peticion drenta awor, inspector di impuesto ta tum’e pero lo evalua esaki pa aña 2022.

Departamento di Impuesto, conforme nos leynan di impuesto, y pa ta mas specifico e ley di BBO y BAZV, ta indica cu tin un areglo specialmente pa comerciante chikito. E areglo akinan ta wordo yama na Hulandes e Kleine ondernemersregeling [KOR]. E ta encera cu si a caso comerciante chikito tin un volumen di benta/omzet di 12 mil florin of menos, e no tin mester di paga BBO, BAVP, BAZV tur luna.

Tin rekesitonan di ley mara na esaki, y condicionnan ta por ehempel cu mester trata di un eenmanszaak, kiermen KOR no ta conta pa un NV of un compania manera un VBA. E doño di un eenmanszaak por haci un peticion pa aplica e KOR p’e, y loke ta pasa ta cu eynan inspector di impuesto ta evalua e peticion, sea cu ta dun’e of nenga. E condicionnan ta encera tambe cu bo mester ta estableci y biba na Aruba pa por bin na remarke pa KOR. Ora bo haci bo peticion bo tin cu duna tambe bo jaarrekening di e aña anterior pa e inspector por wak cu berdaderamente bo omzet ta cay den e rekesito di te cu 12 mil pa aña, y tambe bo tin cu duna un bista di kico bo ta spera di bira bo omzet den e aña actual.

Riba website di DIMP www.impuesto.aw, por lesa tur e condicionnan aki y asina ta na altura di nan.

Unabes inspector di impuesto evalua pa wak si bo ta cumpli cu tur e condicionnan di ley, y si esey ta e caso bo ta haya un carta oficial despues cu e decision di inspector. No tin mester di haci declaracion tur luna cu KOR, pero si na final di aña mester haci declaracion pa henter e aña. Si a caso e omzet di aña a pasa 12 mil, e ora e ta declara esaki y DIMP ta cobra e diferencia. Dus pa 12mil bo ta exonera di paga BBO pero si bo a pasa esaki, e diferencia ta wordo cobra. E consecuencia ta si cu den siguiente aña bo no ta bin na remarke mas pa KOR pasobra bo omzet mester ta te cu 12 mil, unabes bo pasa esaki bo no por bin na remarke mas pa KOR.

