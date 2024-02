For di 2012 Elmar a lanza e prome meternan di prepago na Aruba. Despues di añas hopi hende a busca nan meter prepago.

Diahuebs mainta NV ELMAR y Setar a haci anuncio pa loke ta e pago di coriente prepago, manera tur hende sa cu mundo tecnologia ta birando moderno y ta avansando poco poco tur dia. Hopi negoshi awendia ta haciendo uso di sea APPS y usonan online unda clientelenan por haci pago di servicio cu nan mester. Awendia te na un luga di bende pastechi ta usa transfer si bo no tin cash.

ELMAR y Setar a haci e anuncio cu awor clientenan di prepago por cumpra nan coriente online usando e aplicacion di setar pay.aw

A pensa esaki debi cu tog tin hopi hende cu no tin manera na un transporte pa bay na un pompstation pa cumpra e coriente of cu constant tin molestia hende y a bin cu e solucion pa cu e grupo cu kier cu no tin e manera.

Maske cu Elmar y Setar ta promocionando esaki duro tog tin un grupo di hende kier paga personal y NO ta worry mes cu e aplicacion pasobra nan kier un hardcopy ( recibo ) den nan man como comprobante. Dificil bo haci tur cos bira digital pasobra bo tin cu keda cu e parti di hardcopy. Mundialmente tambe tin hende ta paga nan cosnan online y otro kier bay personal pa haya nan hardcopy.

Diabierna mainta e Aruba Gas Dealers Association, a dicidi pa laga casi 10.000 hende sin luz, nan no a pone man na Curason pa e comunidad, pero si kier e comunidad bin cumpra gasoline cerca nan. A pone un paro ne computernan di Elmar ora hendenan a bay pa paga coriente prepago a haya e sorpresa cu NO mag mas. Ta di lamenta e forma con Aruba Gas Dealers Association a haci esaki, pasobra tin HOPI hende cu tog NO lo download e aplicasion pay.aw y no lo bay paga online y tog kier paga personal pa haya nan recibo.

Loke e asosacion di gasoline no ta bisa si cu tur hende cu cumpra coriente nan ta cobra di biaha e comision no ta algo cu Elmar tin cu paganan tur fin di luna, informacion cu nos ta dispone di dje 100% ta cu manera un hende cumpra coriente e compania di gasoline station ta haya su placa di biaha debi cu e ta hinca den e sistema di Elmar.

Pueblo e casi 10.000 usuarionan ta pidi e Asosacion di Gasoline pa pone man na nan curason y revoca nan decision, pasobra tin un grupo cu ta sigui cumpra nan coriente personalmente y principalmente e hendenan grandi.