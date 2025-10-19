Durante un entrevista cu sra Seraida Pemberton-Leonard cu ta director di Reclassering en Jeugdbescherming a papia riba e tema di hobennan envolvi den bringamento riba caya ta uno alarmante. E peleanan bandi scol y caya ta keda un problema cu ta surgiendo mas y mas, tambe cu arma blanco envolvi, piedra, bate y mas cos cu hobennan ta usa sea pa bringa y of defende nan mes, esaki ta sosodiendo basta e ultimo temporada tras di lomba.
Locual ta e hobennan cu ta bin cerca nos ta e hoben ta bin cu un maleta riba su lomba kiermen un problema social basta y eynan ta wak cu mester mas organisacion social pa e hobennan aki, tin hoben cu problema psicologico, depresion, problema mental y tur esaki ta biniendo mas dilanti. Nos ta mandanan na e instancianan necesario pero e problema ta birando hopi mas grandi.
A puntra sra Seraida kico te problema, el a duna di conoce bo wak tur aña tin problema den famia ta aumenta mamanan soltera, presion na cas y tanteen cu no adresa e problema aki e ta keda. Reclassering ta sintando cu diferente organisacion y trahando protocol hunto, e.o scol, respaldo, departamento social y stichting hunto, nos ta e unico instancia na Aruba cu ta traha den e guia obligatorio, otronan ta guia voluntario y esaki nan tin biaha no ta bay hunto y pe motibo aki ta trahando un acuerdo hunto pa un fluho mas miho, y tin un necesidad grandi. E problema social ta asina grandi y nos personal no ta asina grandi pero e urgencia cu nos ta pidi debi tur caso nos clientenan a pasa e grens caba y pesei ta pidi pa traha hunto cu otro instancianan pa e clientenan tin prioridad den atencion.