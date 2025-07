La Cabana Beach Resort & Casino a celebra logronan di su empleadonan pa loke ta di dos kwartaal den un ceremonia di reconocemento. Esaki a tuma luga den e ballroom di e resort durante orario di lunch.

Esnan cu a sobresali pa loke ta nan tareanan diario durante di dos kwartaal di aña a haya nan reconocemento pa medio di hefenan di departamento, gerencia, y tambe nan coleganan. Un pabien ta bay na ganadonan y esnan nomina, Empleado di Lunanan di April, Mei, y juni, Supervisor di dos kwartaal y Team di dos kwartaal: tur esnan nomina y ganadonan di dos kwartaal a haya nan reconocemento p’e extra esfuerso cu nan a duna durante April, Mei, y Juni 2025. Nan tur a contribui den e diversion y bienestar di coleganan, bishitantenan, y tambe den loke ta mantencion y update di e facilidad.

Un pabien ta bay na miembronan di e famia di La Cabana pa atrobe un hopi bon trabao haci, anto sigui haci loke boso ta haci pasobra hunto boso ta provee vacacionnan memorabel y felis na nos bishitantenan den un luga cu nan ta sinti safe y semper bon bini. Masha danki pa tur loke boso ta haci y semper haciendo mas di loke ta spera di boso.

E ganadonan pa April: Stephanie Maduro, Food & Beverage; Mei, Frangeline Lugo, Front Office; y Juni, Roger Perez, Engineering. E nominadonan pa April, Sergiomar Croes, Front Office; Daysi Cosme, Food & Beverage; Ainsley Murray, Engineering and Judith Annues, Housekeeping. Tambe nomina pa Mei, Hipolito Reynoso, Food & Beverage; Miguel Martinez, Engineering y Marie Bernier, Housekeeping.

Nominadonan adicional pa Juni tabata Webby Marcellus, Food & Beverage; Henry Garcia, Pool & Beach; Ricardo Kun, Food & Beverage and Dennis Chery, Housekeeping.

E hotel su ‘Supervisor of the 2nd Quarter’, Nehomar Tromp, Food & Beverage, a haya su reconocemento pa su tremendo trabao, banda di otro coleganan Madelyn Maduro, Front Office; Henry Diaz, Human Resources; Sandy Ras, Engineering y Adriana Tromp, Housekeeping.

E departamento di Accounting a gana ‘Team of the 2nd Quarter’, hunto cu e Front Office Supervisory Team como runner up.

Un danki ta bay na e hotel su team di Food & Beverage como tambe e brigada culinario pa e dushi almuerso y excelente servicio. Pabien ta bay na tur ganado y nominado, boso trabao duro y dedicacion ta realmente briya.