Despues cu a bira conoci cu e lancha cu a bolter pariba di molinanan di biento riba lama unda un persona a logra yega tera y bati alarma informa cu su boto a bolter y tin morto riba lama a start un buskeda grandi. Di biaha familiarnan for di Venezuela ta manda mensahe pa Aruba cu potret pa mas informacion. E curpanan cu ta yegando nos costa ta di un lancha cu a sali diadomingo tabata tres lancha cu a sali fo’i costa di Venezuela pero mal tempo a pone cu dos a regresa y un a sigui su rumbo y t’esun cu a bolter dialuna marduga. Asina medianan Venezolano a pone.

Pero tin un lancha perdi cu nunca a yega Aruba a sali diasabra

Diasabra 5’or di atardi un lancha a sali for di Buchuaco, rumbo Aruba cu 9 hende abordo, mas tanto hende homber ya cu familiarnan ta mandando potretnan debi cu no a haya ningun contacto cu nan mas te diamars anochi. Cu ta indica cu algo a pasa cu e personanan aki riba lama rumbo Aruba. Ta conoci cu lama ta bastante bruto. E noticia aki ta keda uno misterio debi cu tin 9 persona perdi cu nunca no a yega costa di Aruba.