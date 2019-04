Hopi biaha docentenan ta victima di agresion na pia di trabao

Maestronan hopi biaha ta victima di agresion na pia di trabao,di parti di mayornan, cu pa un of otro motibo no ta contento cu e scol.

Tin un ley en general, cu ta bisa cu niun hende no mag di mishi cu otro. Pero dies aña pasa, Sra. Cornelie a forma parti di directiva di SIMAR cu a bin cu’n comision pa bin cu’n rapport cu ta papia di kico ta necesario pa scolnan ta sigur. Ta pidiendo pa bin cu solucion, ta pidiendo pa bin cu plan, pero e plan t’ey. El a wordo traha for di mas 10 aña pasa caba. Tin documento completo y e plan aki simplemente no a wordo ehecuta. Tin puntonan chikito cu kisas a cambia, y cu a wordo drecha. Pero e plan completo no. Pero semper, tur minister, loke nan ta vocifera ta cu no tin placa.

Tur ora, ta placa. Manera sindicatonan semper ta bisa, cu e cartera di enseñansa semper ta limita, mientras cu tin mas cartera cu por hunga cu nan, pa duna enseñansa un tiki mas, pa por ehecuta e plan aki. Asina aki no por sigui, segun Sra. Cornelie.

Scolnan tin borchi di prohibicion pa subi tereno di scol. No ta sigur si tur directiva di scol tin’e, pero si scolnan cu ta resorta bou di scol. Tin hopi factor cu ta importante cu mester di atencion, p.e. mester siguridad na entrada di scol. Scolnan cu tin camara, ta pasobra cu nan mes a zorg pa esakinan.

E pueblo mester wordo conscientisa, mester tin mas respet, balora loke nos tin. Cuanto pais no tin enseñansa manera nos tin’e na ARuba, pa mester wanta agresion di mayornan awendia. Y no ta mayor so, pero di alumno tambe.

“Hopi maestro ta keto, hopi no ta bisa nada. Pero si tin hopi caso eyfo cu ta tuma luga”, segun Sra. Maroeshka Cornelie.

