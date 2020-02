Hopi ambiente na San Nicolas, prome cu Jouvert Morning!

Jouvert Morning, e fiesta di mas grandi riba cayanan di Aruba den oranan di madruga ta e fin di siman aki. Ya for di oranan trempan di diabierna anochi, lo tin animacion di diferente DJ y bandanan den promenade di San Nicolas.

Mike’s Super Disco tin mas cu 25 aña ta organisa un “warm up street party” den e oranan prome cu e parada di Jouvert Morning cuminsa. Pa e edicion aki, Mike’s Super Disco y The Gallo’s a uni pa haci e evento un poco mas grandi na e rotonde net dilanti di Nicolaas Store na San Nicolas.

JOUVE = WE ta un evento gratis, na unda un y tur ta bonbini pa bin pasa bon riba e ritmonan di Le Groove, Easy B & Galloway, Freddy Rasta, Joe Rock y tambe animacion di DJ Massive, DJ Phantom, Mike’s Super Disco, DJ Rudeboy y DJ Nutzbeatz.

E evento ta cuminsa for di 9’or di anochi y desde 12’or di madruga lo tin diferente wega y premio pa anima e publico presente. Lo saca un “Bachanal King”, “Ambiente Queen” y “Crazy Crew” cu premionan atractivo manera e.o. sunset cruise, dinner for two, caha di cerbes y hopi mas entretenimento incluyendo un 360 degree photobooth.

