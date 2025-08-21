Thomas Ruiz Secretario di Vereniging Rijscholen Aruba durante un entrevista a duna di conoce pa loke ta borchinan di trafico y cambionan den trafico, pero tin problema cu cifranan cu no ta wordo publica manera debe ser y cu mester ta publico pa tur hende lesa ta indica na anos cu e prome cu ta ocasiona accidente ta e no pone atencion. Si papia di no pone atencion por ta na celular, of ta bezig ta scuchando muziek cu algo cu ta kitando nan atencion cu no ta poniendo atencion den trafico y e di dos ta velocidad. Tin hopi dalmento un tras di otro cu ta indica nos cu hopi hende no por calcula nan distancia y velocidad y otro ta reglanan di trafico y preferencia, no por ta cu tanto hende no sa ki ora tin cu duna preferencia. Tin cifranan contundente cu por guia nos pero si no sinta y papia di esaki, unda tin compronde e problematica di trafcio ta tres cos, e ta cuminsa na educacion, y educacion no ta cuminsa na rijschool so ta papia foi basis school, hopi di e examen duna na basisschool ta keda traha di Hulanda y no ta reflecta situacion realidad di Aruba y nos infrastructura no ta manera di Hulanda y no ta tur ley ta mescos cu di Hulanda.
Educacion loke nos pueblo ta hayando y di cual Gobierno ta responsabel door di bin cu programa educativo tocante di trafico pa educa y upgrade tur hende y esaki no ta tumando lugar manera debe ser.
E parti di infrastructura camindanan mal traha, borchinan mal poni y asina por sigui menciona y tin hopi cos cu tin cu mehora.
E ultimo punto cu ta e parti di handhaven e control di polis nos sa cu Polis ta haci su best pa control pero sa cu nan ta tiki na personal y ta un echo y pesei nos a pasa cuatro aña cu e gobierno anterior a primintin shelo y tera cu lo independisa e departamento di rijbewijs pero te awe no a pasa. E polisnan cu ta trahando ne departamento ey cu tur respet nan tin cu ta haciendo trabou di Polis pasobra Polisnan mester nan Polis bek.