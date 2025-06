Jose Figaroa presidente di Sindicato FTA durante un entrevista a duna di conoce cu di berdad situacion laboral ta di atencion na Aruba, por duna di conoce tambe cu actualmente hotelnan cu ta habri y hendenan cu ta bin di afo cu no ta conoci cu nos ley y ta kere aki por haci loke ta ser haci na otro pais. E ta importante pa cuminsa esnan cu ta busca hende di afo pa bin traha na nan negoshi den banda di dunanan training con pa haci nan trabou y riba kico te ley laboral na Aruba y con tin cu deal cu trahador, y no ta posibel cu bo ta bin Aruba y kere por impone reglanan di otro pais akinan. Na Aruba trahadornan tin nan derecho y esaki mester keda respeta e.o pago di overtime y cosnan cu bo no por faya riba dje, y si e trahador ta sinti cu no ta cumpli e tin derecho di reclama y bishita departamento di labor y opcion di sindicalisa bo mes.

No pasobra bo ta den parti di prueba na trabou nan lo tin cu haci abuso cubo pasobra cu e partidonan no ta mara na otro ainda y esei no ta e motibo pa no cumpli cu leynan vigente y respeta derecho di trahador y esaki nos ta hopi pendiente di dje y si keho yega cerca nos na FTA nos lo actua, ta bon pa kibra e tipo di abusonan aki y no laga esaki crece.

Na momento cu Gobierno a bisa cu lo bay exonera parti di DPL pa trahador nobo cu ta wordo importa y nos mester ta hopi cauteloso riba esaki pasobra doño di trabou lo hala e local un banda despues di e tempo di prueba y awor por importa trahador mas facil y nos lo vigila esaki di cerca y no ta permiti cu t’ey haci abuso di e echo cu a habri un porta pa persona di afo bin traha na Aruba, berdad tin necesidad di trahador pero no por ta asina cu ta bay kita local den servicio y pone estranhero.