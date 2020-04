Hopi a cuestiona mi TONO di duna informacion pero awe por realisa e motibo

Sra Koolman di DVG a habri e conferencia di prensa diaranson anochi a menciona cu hopi hede a remarca cu su persona a cambia e TONO di duna informacion, Sra Koolman a menciona cu awe tur hende por realisa cu e tono ey no tabata pornada y locual cu nos a ripara cu e casonan tabata subiendo y como DVG nos tabata contento den sentido cu bo ta haya mayoria di e casonan na cas y hendenan cu no mester a wordo hospitalisa. Despues di esaki a mira cu e casonan den hospital a cuminsa crece un poco mas pero e casonan den ICU tog a stabilisa pa cu esaki Sra Koolman a haci un peticion hopi grandi den e sentido di no tabata pid mas pero a cuminsa den nomber di e dunadonan di cuido pa exigi di e pueblo pa ta mas cauteloso y mas responsabel den bo mes un hogar y bo famia y cu bo mes un sernan stima y wak un pa otro. Awe lastimamente manera a keda anuncia cu dos persona tabata tin COVID-19 y e detayenan nos no ta bay riba dje y asina ta duna nos tur di pensa cu esaki ta mas cerca di nos cu nos ta pensa. Nos a keda stress masha hopi mes den e parti di distanciamento for di otro, laba man y mucho mas pero a yega na e punto caminda cu cooperacion no ta keda pidi mas, y e ta un exigencia cu un mester wak pa otro y e momento cu bo ta haya cu dos dokter ta bin papia y pidi ayudo na tempo y e parti di descriminacion y stigmatisacion cu a bin dilanti y esaki no ta na su lugar. Si nos ta cuminsa cu e actitud aki cu nos mes un sernan keri y of ciudadanonan no ta bon. E momento cu un persona ta sinti malo y no ta haya cuido mas lihe posibel tin cu pone nos pensa cu nos tambe ta un tiki falta di esaki como comunidad y nos ta strobando hende pa yega y haya cuido medico mas trempan posibel.

