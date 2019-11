Hooiberg Vets a organisa e final di 35 y 50+ y ta hasie den stadion di Riverplate

Pa 5:30 ta start e partido entre Barcelona y Caravel pa 3er lugar di cameponato 35+ FEDEVETA 2019. Aki Caravel no ta logra sera 8 hungador y asina referee ta fluit e wega y Barcelona ta keda nan di 3er lugar. Pa 7’or di anochi ta start final 35+ entre Nacional y Inter. Partido ta cuminsa cu hopi speed di parti Nacional pero Inter a sa di baha e tempo y tabatin leve dominio di e partido. Den prome tempo Inter ta bay ariba 1-0 cu gol di Greggy Tromp den dos tempo Nacional ta cuminsa ataka pero portero Alan Croes tabata grandi atrobe momento cu Nacional ta un hanja penalty y ta logra para esaki. Pero Nacional no ta give up y ta empata e partido pa medio di un autogol. Inter ta reaciona di biaha ora cu Jim Balarezo alias Piraña ta score e di 2 gol pa Inter sali campeon 35+. Pa 8:30 ta start mes ora e final di 50+, cu ta mescos cu esun di aña pasa entre SCA y Nacional. Wega ta cuminsa cu ambos team cu bon defensa y e partido ta bay half-time 0-0. Den di 2 tempo nos ta haña un bunita atake di SCA y unda Sabino Boukhoudt den preta ta saka pia y ta pasa e bala pa su mes un portero pa un auto goal y SCA ta bay ariba 1 pa 0. Aki NAcional ta cuminsa pone precion y den un corner Sabino ta bay ariba y entre 2 defensa di SCA ta logra kop e bala pa hasi e wega 1-1. Referee ta fluit e wega despues di 2x 35 minuut y mane regla ta bisa pa final so ta bay 2×10 minuut tempo extra y despues si mester penalty. Aki ambos ekipo ta ataka pero no ta logra hinka e goal di victoria y wega ta keda empata 1-1 despues di extra tempo. Nacional ta cuminsa tira penalty prome y ta faja SCA tambe ta faja prome y despues tur ta hinka y e set di 5 ta kaba empata tambe y asina ta sigi penalty 1-1. Aki Nacional ta manda Sabino tira penalty pero portero Juan Torres ta para esaki, SCA ta manda Randy Tromp cu net a hasi 50 aña y ta debuta den e wega aki y ta score y asina SCA ta sali campeon di campeonato 50+ FEDEVETA 2019. SCA a bin cu basta fanantico y a celebra den grandi bow dak di Riverplate. Pa 10:00 ta start e partido pa 3er lugar entre Roma y Caravel y unda Roma ta gana Caravel 4 pa 0. Mes ora despues di wega ta start e parti pa entrega di premio, unda ta start cu campeonato 35+.

4to lugar a keda Caravel, na de 3er lugar a keda Barcelona y sub-campeon ta bira Nacional. Goalgetter di 35+ 2019 ta bira David Puriel di Nacional. MVP di 35+ ta bira Juni Rasmijn di Inter y Campeon di 35+ 2019 pa di 2 biaha tras di otro Inter. Ta sigi mes ora cu 50+ unda 4to lugar ta keda Caravel, 3er lugar ta Roma y sub-campeon ta bira Nacional. Goalgetter di 50+ ta bira Alexis Mendoza di SCA, MVP di 50+ ta bira e portero Juan Torres y Campeon 50+ ta bira SCA John Pizza. Un danki na Hooiberg Vets cu atrobe ta hasi un bunita trabow cu e play-off di 35- y 50+.

Comments

comments