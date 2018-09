Homosexualidad awo ta permiti na India

NEW DELHI, India- Den un decision unanime, e Tribunal Supremo di India diahuebs a revoca un ley di dos siglo pasa cu tabata castiga actonan homosexual na India, di te cu 10 aña di prizon. E articulo 377 di Codigo Penal, obheto di un bataya hudicial largo den e ultimo 20 añanan, tabata prohibi “cualkier relacion carnal contra e orden di naturalesa”.

Cinco hues di e Corte Supremo a decreta cu e ley tabata wordo uza pa acosa miembronan di e comunidad LGBTQ generando un discriminacion grandi y actonan violento den e pais Indio. “Awo nos ta sinti nos mes ciudadanonan igual”, e activista Shashi Bhushan a bisa. “Loke pasa den nos camber ta nos problema”.

Den henter e pais Asiatico Sur aki di 1250 miyon di persona, gruponan liga na colornan di regenboog a cuminsa yora y a brasa otro despues di e lectura di e orden di e instancia hudicial mas halto di e pais.

Di e manera aki, India a bira e di 124 estado di Mundo unda cu e actonan homosexual ya no ta un crimen, segun datonan oficial di e Asociacion Internacional di Personanan Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual of Queer (Intersexual).

Comments

comments