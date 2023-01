Fundacion Orguyo Aruba (“Orguyo”) a tuma nota den media, cu un of mas politico lo a wordo menasa, pa motibo di nan pensamento contra comunidad LGBTQI+. Ta keda na autoridadnan pa verifica y investiga esaki. Independiente di esey, Orguyo ta fuertemente condena cualkier tipo di violencia of menasa pa cu esaki. Ora ta trata di pensamento di hende, violencia nunca ta e solucion.

Esaki Orguyo ta bisa especialmente parando pa e comunidad LGBTQI+, cual ta desproporcionalmente wordo afecta door di violencia. Segun estudio haci pa Williams Institute at UCLA School of Law, personanan LGBTQI+ tin cuatro (4) biaha mas chance di wordo confronta cu violencia, compara cu personanan non-LGBTQI+.

Personanan LGBTQI+ ta cai victima na violencia, asina yama hate crimes, pa via di e odio cu ta wordo fomenta continuamente contra personanan aki. Odio, un persona no ta nace cu ne, e ta algo cu ta wordo siña. E ta wordo fomenta pa stigmatisacion di personanan LGBTQI+, door di henter ora wordo asocial innecesariamente cu pensamentonan negativo.

Homophobia, sigma y discriminacion di LGBTQI+ no solamente ta pone personanan na peliger di violencia, pero tambe por affecta nan salud mental y tambe nan bienestar general negativamente. Esaki segun Centre for Disease Control and Prevention (CDC). Y tambe segun estudio haci door di JAMA Pediatrics, hobennan LGBTQI+ ta 3.5 biaha mas probabel pa purba comete suicidio, compara cu personanan non-LGBTQI+ di e mesun edad.

Lidernan den cos comunidad tambe tin un rol den prevencion di violencia y prevencion di effectonan negativo cu stigma ta trese cu ne pa e comunidad LGBTQI+. Con pensamentonan ta wordo treci dilanti ta conta. Si bo ta asocia caracteristicanan incambiabel di un persona cu aspectonan negativo, ta conta y por tin su consecuencia grave y lamentabel. Pesey, papia contra violencia, tambe ta papia contra homophobia, stigma y discriminacion.

Orguyo sa con violencia ta afecta e comunidad cu e ta para p’e, y pa e motibo aki tambe ta fuertemente condena cualkier tipo di violencia.

Fundacion Orguyo Aruba

Terminologia LGBTQI+ por ser haya riba e website di Orguyo

https://orguyo.org/lgbtqi