Diadomingo marduga un señora ta yama centro di alarma na grito pidiendo ayudo debi cu su pareha a bira malo y a sak den otro su dilanti y no tabata reacciona mas den nan camber di Airbnb na Paraguana.



A mobilisa ambulance cu urgencia y na yegada di e prome unidad di ambulance a mira e situacion y a cuminsa cu e reanimacion. Mientras un di dos ambulance tabata na caminda polisnan tambe a presenta ya cu e dama a bira histerico cu e personal di ambulance pero ta e procedura nan ta haciendo. E di dos ambulance a keda cancela, debi cu mucho mas no por a haci ya cu no tabata haya pulso. Polis n’e sitio a pidi presencia di slachtofferhulp pa asina papia cu e casa den momentonan dificil. Dokter tambe a presenta pa mira e situacion y constata morto di e turista masculino.