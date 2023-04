Diadomingo marduga na dos occasion polis a hayanan ta presenta na Caya Frere Alexius pa un homber cu no tin cas y ta conoci pa autoridad. E homber na prome ocasion tabata bati na bentananan di algun cas molestia hende den nan trankilidad, e homber a keda cori for di e sitio pero rato despues a bolbe.



Patruya cu a bolbe p’e persona a tuma nota cu e homber no ta compronde pa bandona e area y stop di sinta bati na bentana di cas di hende cu nan no conoce, y no a keda nada otro di detene debi cu e no tabata compronde e oficialnan y tabata falta di respet.

Vehiculo di transporte a presenta y bay cu e homber pa warda pa sosega e curpa.