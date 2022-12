Diahuebs pasa di 10:30 anochi varios auto a hayanan ta sea brake di golpi y of baha na man robes of drechi pa no a dal un homber cu tabata cana meimei di caminda. Polisnan a keda dirigi di biaha na e sitio.



Maske e homber tabata cana for di rotonde Mahuma te Ser’i Teishi e no tabata worry cu auto, pero e autonan coriendo duro y trafico druk un rato a hayanan den un situacion fastioso. Ta bon tur chauffeur tabata atento cu a capta e peliger na ora. Polis a papia cu e homber y a splica polisnan cu lift y bus a lage y e no tabatin manera pa yega su cas y e tabata cansa y ta su cas e tabata kier a yega, polis a dune un lift debi cu e homber tabata cooperativo.