Polis a keda manda den oranan di anochi pa Korvetstraat na Madiki unda un homber a yega cas cu un amiga nobo mientras cu e señora tabata den cas. Aki a start un discusion e homber cansa cu alcohol den curpa a cuminsa busca problema y no kier a saca e amiga nobo y aki e señora a cuminsa core. Despues di rato e homber a admiti cu e tin cu sali for di cas cu e amiga nobo pa cos no bay for di man na cas.

