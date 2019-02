Homber ta pidi yudansa pa encontra su familiarnan cu e mes a asesina

MENDOZA, Argentina – E ex militar Israeli Nicolas Gil Pereg a keda deteni na final di siman pasa, algun dia despues di cu el a papia cu prensa pidiendo ayudo.

Un imagen di Nicolas Gil Pereg, pidiendo yudansa pa haya su mama y su tanta mientras cu e ta pose dilanti di e graf unda cu e mesun Gil a dera e curpanan, a aparece den medionan local.

E ex militar Israeli di 36 aña cu ta bibando na Argentina desde 2007, a wordo deteni siman pasa na Guaymallén (Mendoza), algun dia despues di cu el a papia cu prensa pidiendo yudansa, segun e corant Perfil.

Lili Pereg, di 54 aña y su ruman muhe Pyrhia Sarusi, di 63 aña, kendenan tabata na Argentina cu vakantie, a disparce for di dia 11 di januari, e dia cu e ex militar a señala di a waknan pa ultimo biaha.

Segun autoridadnan policial local, e homber a wordo aresta despues di a haya e resultado di e pruebanan di DNA di e manchanan di sanger ariba Gil Pereg su camisa.

Di acuerdo cu’n informe di e Unidad Fiscal di Homicidio di Mendoza, cita pa Perfil, al menos un di e victimanan a ricibi un tiro, mientras cu e otro a wordo golpia. Di mes manera, nan ta raporta cu te ainda no ta posibel pa determina cua curpa ta coresponde na ken, debi na heridanan ricibi.

Bisiñanan di Pereg a describi’e como un persona solitario y sushi, cu tabata biba den condicionnan inhumano, ya cu e no tabata tin awa potabel, coriente, baño of cama, segun TN.

Motibonan pa cual el a comete e dobel asesinato di turistanan Israeli no ta conoci.

