Homber ta mata su casa paso e no kier a stop di hari’e

ANCHORAGE, Alaska — Un homber procedente di Utah a mata su casa mientras nan tabata ariba un crucero. El a conta un conocir di dje cu a drenta den camber macha di sanger cu el a haci esaki, pasobra su casa a hari’e, segun FBI.

Kenneth Manzanares a wordo acusa di asesinato despues cu a haya sanger ariba su mannan y su paña, tabata tin sanger tur den e cabina ariba e barco Princess Cruises Ship.

Kristy Manzanares, di 39 aña di edad tabata tin un herida profundo na su cabes, pero autoridadnan a nenga di duna mas detayes ariba e caso aki, incluyendo cuanto persona tabata biahando cu e pareha riba e barco cu’n capacidad di 3.400 pasahero, cu a sali diadomingo for di Seattle.

Algun persona a drenta den e camber prome cu ekipo medico y oficialnan di siguridad a wak e muhe benta abao na suela, den un plas di sanger. Ora cu nan a puntra e homber, kico a pasa, el a contesta nan cu e muhe no kier a stop di hari’e.

Manzanares kier a benta e curpa di su casa over di e balcon, pero e otronan a stop e. Un oficial di siguridad di e barco a boei Manzanares den un otro cabina.

Ora cu oficialnan di FBI a yega, un cos el a bisa nan ta cu “su bida a caba”.

Fuente: http://www.ap.com