Kralendijk Boneiro: Alrededor di algu pa 4 or di marduga di djasabra 5 di febrüari sentral di polis a risibí notifikashon di un kaso di tiramentu.

Na e sitio na lagun kaminda sa hasi fiesta ilegal probablemente mester tabatin problema entre algun persona. Un bringamentu a surgi na e sitio durante kua un persona a saka arma di kandela i a lòs tiru. No tabatin niun herido.

Na momentu ku patruya tabata bayendo na e sitio nan a topa un vehíkulo ku tabata biniendo ku spit haltu for di e sitio. Patruya a trata na par’e pero el a siguí kore i aki a start un persekushon.

E vehíkulo a aksidentá na altura di Kaya Amerika i aki e shofùr a bolbe purba kore bai. Pero patruya a logra detené e shofùr. Investigashon den e kaso ta andando.

