Homber ta hinca hijastra pasobra no tabata ora di come

LANSING, Michigan – Un homber for di Lansing, Michigan, a admiti na recherche cu el a hinca y mata su hijastra di 5 aña, despues cu esaki a strob’e di drumi y a pidi’e pa cuminda

di acuerdo cu Lansing State Journal, Thomas McClellan a wordo acusa di a hinca y mata Luna Younger, su hijastra di 5 aña, November ultimo. Despues di a mata e mucha, el a purba di kima e curpa pa sconde e evidencia y despues a purba di huy di loke el a haci.

el a conta recherche di e condado, Charles Buckland cu e tabata discuti cu e mama di e mucha, Victoria King, henter dia riba dia 1 di November, 2016. E dosnan a casa tres luna prome.

El a bisa cu King a bay traha, y e tabata su so na cas cu e mucha y el a bay drumi un rato. Rond di 5’or di atardi, e mucha a bati na su porta di camber.

“Kico tabata asina teribel riba Luna cu bo mester a mate,” e detective a puntra.

A reina un silencio den e camber.

“Mi no kier rey algo, Tom, mi kier scuch’e for dibo,” el a bisa, pushando Mcclellan pa e duna mas informacion.

Un otro silencio largo a sigui y e detective a puntra atrobe: “Kico el a haci, Tom?”

“Mi a bise cu no ta ora di come ainda,” McClellan a bisa finalmente.

E mucha tabata tin hamber.

E homber di 25 aña a bisa cu Luna a drenta su camber y a bisa cu e tabata tin hamber. El a purba di cor’e, pero el a sinta riba vloer y no kier a move.

El a purba di push’e for di e camber, pero el a resisti. El a flip.

“Esey a ponemi cabes tilt,” McClellan a bisa.” El a dunami mas actitud.”

el a bisa cu el a coy e mucha na su schouder y a mande vloer. Despues el a sinta riba dje y a uza un sombechi pa hink’e den su pecho varios biaha.

“Kico ta loke el a haci ora bo a hink’e,” e detective a puntra.

“El a yora, despues el a tosa,” Mcclellan a responde. “No pa largo.”

Fiscalnan a bisa cu despues el a cubri su curpa cu clechi y sende esakinan na candela. Esaki tabata un intento pa distrui e evidencia, fiscal a bisa.

E mucha a muri di e cinco pa nuebe hincanan na su pecho, segun patologonan a testigua.

Despues di e asesinato, McClellan no a yama 911. El a baña, paketa un handbag, benta su celular afo, saca placa for di ATM y despues el a cumpra un telefon nobo, prome cu el a check in den un motel local.

Mas of menos un ora despues, King a convence McClellan pa entrega su mes na polis.

E huicio tabata un “bench trail” den e condado di Ingham y a conclui diahuebs. Mcclellan a wordo haya culpabel di asesinato den prome grado, garantisando un cadena perpetua. Oficialmente e lo wordo sentencia na Augustus.

E famia a habri un fondo memorial na honor di e mucha.

Fuente: http://www.fox10phoenix.com