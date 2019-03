Homber ta haya cuarto gratis pa pasa anochi

Diadomingo 10 di maart, pa mas o menos 2 or y 10 di marduga, polisnan tabata patruyando pa asina sigura cu trafico tabata sigui su curso normal, sin incidente, na altura di Post Aruba NV nan ta tuma nota di un Toyota Blanco bayendo zuid den Caya Ernesto O. Petronia. Nan a ripara cu e auto tabata core zig zag ariba caminda. Polisnan a bay over na duna e auto señal pa para.

Mientras polis ta papia cun’e, e sospecho a lanta cu e chauffeur lo tabata bou influencia di alcohol. Esaki door di cu wowonan cora y su rosea cu tabata hole puro na alcohol. A pidi e chauffeur pa baha for di auto, pero e no tabata por a ni para ariba su pianan. A dura un rato prome cu e tabata por a contesta e preguntanan di e polisnan. Door di esaki a pidi e chauffeur pa supla, pero e no tabata por a haci esaki. Polisnan a bay over na detencion di e chauffeur, relaciona cu articulo 5, lid 2 di e Landsverordening Wegverkeer. E chauffeur a wordo hiba pa warda di polis na Playa unda el a haya un cuarto gratis te ora e ta sober bek.

