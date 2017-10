Homber ta haci peticion pa eutanasia na presidente Venezolano Nicolas Maduro

CARACAS, Venezuela- E crisis di remedi a afecta miles di Venezolano. Den e ultimo 15 lunanan, Marco Guillen a comparti videonan riba rednan social unda cu e ta conta su historia y e tabata pidi presidente Maduro yudansa pa un cas ya cu el a keda lam.

Durante e tempo aki, e tabata pidi gobierno y companianan yudansa pa medio di su videonan. Tur esaki a cambia den su ultimo video, caminda cu su peticion tabata dirigi na Maduro.

Cu un stem debil, Marco di 45 aña a solicita permiso pa eutanasia. “Mi no ta bay lastra mi famia, mi yiu muhe, mi casa na e vida malo cu mi ta hibando”, e ta bisa den e video cu ta dura dos minuut y cuarenta seconde, dia 21 di October.

Diesdos aña pasa Marco Guillen a haya un accident pa cual el a perde su mobilidad.

Desde Juli 2016 por a observa videonan di Marco, unda e peticionnan tabata pa por haya acceso na e plan di vivienda estatal y e falta di alimento y insumo medico. E ta biba den un situacion di aglomeracion den un area di 30 meter cuadra cu e ta comparti cu su casa y su yiu.

Su situacion a bira pio ya cu e no por cambia su remedinan ya pa un para di siman caba.

Debi na e difusion di e caso, ya el a ricibo donacionnan particular.

Fuente: http://www.noticiasrcn.com/