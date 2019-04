Homber ta haci gesto obseno den direccion di polis

Durante un patruya di rutina, polisnan a para banda di La Hacienda Mall pa laga algun peaton crusa. Un poco mas dilanti nan a wak un homber ta cana bay direccion panort, crusando caminda. E homber a hisa su man den direccion di polisnan y a haci como sifuera e tabata tin un pistool den su man y a mik esaki den direccion di polisnan. Pero esaki no tabata mucho cla pa e polisnan, pa cual nan a bay den direccion di e homber aki.

A hala su atencion ariba su forma di proceder cu no sigur e polisnan no ta acepta. El a pidi despensa pa su acto y a bisa cu el copia esaki for di un grupo di amigonan. E tabata tin un tas cun’e, cual a wordo controla, pero no tabata tin nada fuera di normal den dje.

Despues di a papia duro cun’e, e por a sigui su caminda.

