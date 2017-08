Homber ta ataca polis cu cuchiu riba un plasa na Stockholm

STOCKHOLM, Suecia- Un homber arma cu’n cuchiu diahuebs a ataca varios agente di polis ariba e Medborgarplatsen di Stocholm. Un di e polisnan a resulta herida.

Ya caba polisnan a detene un sospechoso di e hecho aki, segun autoridadnan oficial a informa.

Rond di 10 or y 40 di mainta (ora di Suecia) e atacanta a dirigi su mes contra di e agentenan desplega ariba e plasa popular di e capital Sueco, y a logra herida un di nan, aunke no di gravedad.

No ta straño pa wak polisnan patruyando e Medborgarplatsen, pero e biaha aki nan tabata eynan pa vigila un manifestacion contra di e deportacion di ciudadanonan Afghano, cu despues di e suceso aki a wordo traslada pa otro zona di Stockholm.

E vocero di polis di Stockholm, Anders Bryngelsson, a conta na e corant The Local cu ya caba tin un persona deteni, aunke el a nenga di aclarea si ta trata di e agresor

di otro banda, television Sueco SVT a revela cu e atacante “lo tabata un persona hopi conoci den e zona”.

Polis a pone den marcha un gran operativo ariba e Medborgarplatsen y na e momentonan aki e situacion a normalisa.

“No tin mucho cla kico exactamente a sosode”, Bryngelsson a enfatisa. Segun e corant ‘The Loca’ polis ta investigando e hecho como un intento di homicidio.

