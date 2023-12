Diaranson anochi algun persona cu a bay drenta morning supermarket na Paradera a tuma nota di un homber benta abou fo’i tino pega cu casita di loteria. E homber no tabata move mes y aki e personanan a informa polis.

Patruya di biaha a presenta y a topa cu e homber drumi pega cu e casita di loteria, a lanta e homber fo’i soño y e homber no sa ni unda e ta biba y tabata basta betra y no a keda nada otro pa no lage riba caya y dune un cel pa e sosega e curpa.